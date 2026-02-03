Erdoğan ve Muhammed bin Selman görüştü: 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti için bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, enerji, savunma sanayii, yatırımlar, ticaret ve teknoloji alanında işbirliği, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri yenilenebilir enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda atılacak yeni adımlarla daha ileri bir seviyeye taşımakta kararlı olduklarını ifade etti.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'de kalıcı barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden imarı için gayret göstermeye devam ettiğini, insani krizin bir an önce son bulması için çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının sadece Türkiye için değil bütün bölge için de faydalı olacağını, Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına yönelik desteklerinin birçok alanda süreceğini, Suriye'nin yeniden imarı için Suudi Arabistan'la işbirliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

Görüşmede ayrıca Yemen'deki son durum ve Doğu Afrika'daki gelişmeler de ayrıntılı olarak ele alınırken, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 4 anlaşma imzalandı ve ortak açıklama yayımlandı.