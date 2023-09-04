Erdoğan ve Putin'den tahıl koridoru açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'nın Soçi şehrinde bir araya geldi.

Rus Sanatoryum'daki görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantı, yaklaşık 1,5 saatlik heyetler arası görüşmenin ardından baş başa çalışma yemeğiyle devam etti.

Toplantı sonrası iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

Erdoğan yaptığı konuşmada, "Gündeme getirilen alternatif öneriler, Karadeniz Girişimi gibi sürdürülebilir, güvenli ve taraflar arası iş birliğine dayanan kalıcı bir model sunamamıştır." açıklaması yaptı.

Erdoğan, "(Karadeniz Tahıl Girişimi) Eksiklerin giderilerek, girişimin devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Erdoğan, "(Rusya-Ukrayna) Taraflar arasında doğrudan müzakerelere evvelce ev sahipliği yaptık. Bu konuda üzerimize düşeni her zaman olduğu gibi yine yapmaya hazırız." diye konuştu.

"BM ile önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık"

Erdoğan, "(Tahıl sevkiyatı) BM ile önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyim." dedi.

Erdoğan, "(Karadeniz Tahıl Girişimi) Ukrayna'nın, Rusya ile müşterek adımların atılabilmesi noktasında yaklaşımlarını tabii ki yumuşatması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan, BM ile hazırlanan tahıl sevkiyatına ilişkin ortak öneri paketi konusunda, "Türkiye olarak beklentileri karşılayacak çözüme kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum." açıklaması yaptı.

"Putin 'Fakir ülkelere 1 milyon ton tahılı göndermek için lojistik çalışmalar yaptık' dedi. Biz de 'Üzerimize ne görev düşüyorsa Türkiye olarak varız' dedik." diyen Erdoğan, "Afrika ülkelerine tahılın un halinde gönderilmesi noktasında Rusya, Türkiye, Katar adım atmak suretiyle temenni ediyorum ki bu ülkelerin yanında oluruz." diye konuştu.

Putin: Bir şartla yapacağız

Putin, "Rusya'nın doğal gaz konusunda Türkiye'nin en büyük partneri olacağının altını çizmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Putin: "(Türkiye'de doğal gaz merkezi projesi) Gazprom, BOTAŞ'a yol haritasını sundu, sırada ortak çalışma grubunun kurulması var." açıkolaması yaptı.

Putin, “Tahıl koridorunu canlandırmak istiyoruz, bunu yapacağız. Bir şartla yapacağız. Tarım ürünlerimizin de engelsiz şekilde denize çıkmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Putin, "Karşılıklı ticarette yerli para birimi kullanımı konusunda kararlılığımızı teyit ettik. Dolar ve Euro'yu daha az kullanma konusunda hemfikiriz." dedi.

Putin, "Batılı partnerlerimiz bizi dolandırdı. Birkaç gün içinde sözler yerine getirilsin biz bu tahıl koridorunun devam etmesi için kendi çabalarımızı sarf ederiz." şeklinde konuştu.