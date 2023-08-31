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Erdoğan ve Putin'in görüşme tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Pazartesi günü Sochi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Kremlin, Rus tahılının Katar'ın mali desteği sonrası Türkiye vasıtasıyla yoksul ülkelere gönderilmesi konusunda Rusya'nın yaptığı teklife dair henüz net bir sonuç alınamadığını açıkladı.

Rusya, söz konusu planı Temmuz'da çekildiği Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına alternatif olarak sunduğunu açıkladı.

Öte yandan, iki Türk yetkilinin verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Pazartesi günü Sochi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor.

Görüşmede tahıl koridoru anlaşmasının tekrar uygulanması ve Ukrayna'daki savaş konuları ele alınacak.

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