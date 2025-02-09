Erdoğan, vefat eden güvenlik korucusu Ayaz'ın ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi sonucu vefat eden güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi sonucu vefat eden güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başsağlığı dileklerini iletti
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Ayaz'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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