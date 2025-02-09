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Erdoğan, vefat eden güvenlik korucusu Ayaz'ın ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi sonucu vefat eden güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Haber Merkezi
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Erdoğan, vefat eden güvenlik korucusu Ayaz'ın ailesine başsağlığı diledi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi sonucu vefat eden güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başsağlığı dileklerini iletti

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Ayaz'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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