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"Erdoğan vefat etti" paylaşımı yapan gazeteye soruşturma başlatıldı

Aydın Denge Gazetesi'nin Facebook hesabından "Erdoğan vefat etti" yazan paylaşım üzerine 'halkı yanıltıcı bilgi yayma' suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haber Merkezi
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"Erdoğan vefat etti" paylaşımı yapan gazeteye soruşturma başlatıldı
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Aydın Denge Gazetesi’nin Facebook hesabında tepki çeken bir paylaşım yapıldı. “Gülşen Erdoğan” adlı bir kişinin vefat duyurusuna ait görselde yalnızca “Erdoğan vefat etti” ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımı sonrası soruşturma başlatıldı

Bu paylaşımın görülmesi üzerine sosyal medyada tepkiler art arda geldi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

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