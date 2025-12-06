  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Görüşmede Türkiye ile Venezuela arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya bölgelerinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Türkiye’nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bu yaklaşımı her platformda dile getirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, ABD ile Venezuela arasındaki diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu vurgulayarak, bölgedeki gerginliğin bir an önce yatışması yönündeki temennisini dile getirdi.

