Erdoğan, von der Leyen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile bir araya geldi.
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.
LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde heyetlerin de katıldığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.