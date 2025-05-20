Erdoğan yapay zeka ile oluşturulan 'bebek halini' ilk kez yorumladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katıldı. Zirvenin açılışında, liderlerin yapay zeka ile oluşturulan çocukluk fotoğrafları gösterildi ve Erdoğan’ın çocukluk fotoğrafı da bu görüntüler arasında yer aldı.

Erdoğan, yapay zeka ile oluşturulan çocukluk fotoğrafı hakkında yorumda bulundu

Sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gören bu görüntüler, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençler ve milli sporcularla bir araya geldiği etkinlikte ilk kez gündeme geldi. Erdoğan, yapay zeka ile oluşturulan çocukluk fotoğrafı hakkında burada açıklamalarda bulundu.

Arnavutluk'taki o görüntüleri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yorumu yaptı:

"Arnavutluk, takdimde enteresan bir şey yaptı. Bütün ülkelerin devlet başkanlarını, başbakanlarını yapay zeka ile ekrana getirdi. Çok ilginçti ve orada her ülkenin devlet başkanı veya başbakan o yapay zekada takdim edildi. İnşallah bizler de en yakın zamandaki yapılacak yarışmada böyle bir altyapıya sahip olarak meydana çıktık, çıkıyoruz. Kendimize güveniyoruz, sizlere güveniyoruz ve böylece güçlü bir yapay zeka altyapısıyla da inşallah geleceğe yürüyoruz."