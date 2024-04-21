Erdoğan yarın Irak’a gidiyor... Bakan Fidan: 20’den fazla anlaşma imzalanacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Vild Merzuk ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, 'İşgali ve haksızlıkları dile getirmeyi sürdüreceğiz. Bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemiz sürecek. Uluslararası topluma Filistin Devletini tanımaya davet ediyoruz' dedi.

"20’den fazla anlaşma imzalanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, ziyaret esnasında 20’den fazla anlaşma imzalanacağını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Enerji, tarım, su, sağlık alanlarında yürütülen çalışmalar var. Ön mutabakatları tamamlamış durumdayız. Yarın liderlerin huzurunda imzalanacak. Kendisi Irak başbakanı ile de bir araya gelecek. Irak uzun yıllardır sıkıntılı dönemlerden geçti. Siyasi istikrar olmadığında halkın ihtiyaçlarına ulaşması zorlandı. İlişkilerimizi kurumsallaştırarak ileriye götürmek arzusundayız.

Terörle mücadele konusunda da çok temaslarımız var. Terörle mücadelede nasıl büyük adımlar atılır onun görüşmesindeyiz. Bölgenin güvenliği için iş birliğimiz önemli"