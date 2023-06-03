Erdoğan yeni Kabine'yi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı
Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı
Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı
Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı
Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanı
Yaşar Güler
Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca
Sanayii ve Teknoloji Bakanı
Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı
İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı
Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Abdülkadir Uraloğlu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
Demokrasimizin gücüne güç katan bir seçim sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Ülkemiz tarihinde pek çok ilke sahne olan seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum.
Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece seçim yapmamış, gelecek asrının nasıl olacağına karar vermiştir. Milletimiz iradesiyle istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 2200 yılı aşan devlet, bin yılı aşan millet şuuruyla kendi mecrasında akmaya devam edeceğini göstermiştir.
Türkiye bugün dünden daha güçlüdür, demokrasimiz daha kuvvetlidir. Yarınlarımız daha aydınlıktır. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde düşüncesini sandığa yansıtan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şahsımı bir kez daha Cumhurbaşkanlığına layık gören vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nda ortaklarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.
Umudunu Türkiye'nin yükselişine, ülkemizin güçlenmesine bağlamış hiçbir kardeşimizi mahçup etmeyeceğiz. Sandıktan iki kez güvenoyu almanın bahtiyarlığı içindeyiz. 85 milyon vatandaşımızla birlikte yüz milyonların umudunu taşıdığımızın farkındayız. Göreve başlama törenimizde ifade ettiğim ilkeler temelinde 85 milyonun birliği, dirliği, refahı ve esenliği için yılmadan çalışacağız.
Türkiye Cumhurbaşkanı olarak tüm Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Eski kabine üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.