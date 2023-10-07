Erdoğan yeniden genel başkan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde geçerli 1399 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.

AK Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı.

Kongre Divan Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına göre 1402 oy kullanıldığını, 1399 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi.

Yavuz, Erdoğan'ın geçerli 1399 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildiğini duyurdu.

Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.

"Yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız"

Erdoğan, genel başkanlığa yeniden seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı.

Kendisini bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördükleri için herkese şükranlarını sunan Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna, Merkez Disiplin Kuruluna, Demokrasi Hakem Kuruluna, Siyasi Erdem ve Etik Kuruluna asil ve yedek olarak seçilen tüm arkadaşlarını kutladı.

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı ülküsüyle çıktıkları bu kutlu yolculukta çok ağır bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek bir taraftan ülkeyi hedefleriyle buluşturmaya çalışacaklarını diğer taraftan da vatandaşların sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üreteceklerini bildirdi.

Gelecek hafta 7 kişilik Yüksek İstişare Kurulunu açıklayacağını belirten Erdoğan, bu kurulun ağırlıklı olarak daha önce TBMM'de başkanlık görevi yapanlardan oluştuğunu anımsattı.

Terörden savaşa kadar bölgede çok ciddi krizler yaşanırken kendilerinin hep birlikte omuz omuza vererek Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerini söyleyen Erdoğan, sadece 85 milyonun değil, yönünü Türkiye'ye çevirmiş yüz milyonların da umudu olan bir parti olduklarını söyledi.

"Daha fazla gönüle girerek mücadeleyi devam ettireceğiz"

Kendi insanlarıyla birlikte gönül coğrafyalarındaki insanların da emanetini taşıdıklarını ifade eden Erdoğan, her zamankinden daha çok çalışarak, koşturarak, daha fazla sayıda gönle girerek mücadeleyi devam ettireceklerini belirtti.

"İki günü birbirine eşit olan ziyandadır." tavsiyesine uygun şekilde, özellikle 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine kadar tempolarını biraz daha artırmaları gerektiğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur. Cumhur İttifakı olarak, başta İstanbul, Ankara olmak üzere bu illerimizle birlikte deprem bölgesinin 11 vilayetini de kucaklayacak şekilde büyük oranda büyükşehirlerimizi masaya tam manasıyla yatırıp gece gündüz demeden, yoğun bir çalışmayla durmak yok, yola devam diyeceğiz. CHP karanlığının karabasan misali çöktüğü tüm vilayetlerimiz, buralarda yaşayan vatandaşlarımız sabırsızlıkla 31 Mart'ı bekliyor. '31 Mart gelsin de biz bunlardan kurtulalım' diyorlar. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı, 31 Mart'ta tekrarlayarak yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız."

Bunun için yapmaları gerekenlerin belli olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kapısı çalınmadık hane, hali hatırı sorulmadık vatandaş bırakmayacağız. Çarşıda, pazarda, sokakta, kahvede daima insanımızla beraber olacağız. Tevazudan taviz vermeyeceğiz. Zira AK Parti'nin mensupları tevazu ehlidir. Gurur, kibir abidesi değildir. Buna çok dikkat edeceğiz. Kibre kesinlikle kapılmayacak, hangi görüşten, kökenden olursa olsun vatandaşlarımıza karşı her zaman tevazuyla yaklaşacağız. Muhalefetin bizi bölmesine, aramıza nifak tohumları ekmesine, bizi kendi sığ gündemiyle oyalamasına fırsat vermeyeceğiz. Özellikle gençlerimizin muhalefetin bir türlü bitmeyen koltuk kavgalarına bakıp da siyasete küsmesine, siyasetten uzaklaşmasına mani olacağız. Bunları yaptığımızda Allah'ın izniyle 31 Mart'ta da çok büyük bir zaferin bizleri beklediğine inanıyorum. Sizlerden davamıza, partimize ve ittifakımıza sahip çıkmanızı bekliyorum. Sizlerden omuzlarınızdaki ağır yükün bilinciyle gece-gündüz demeden çalışmanızı istirham ediyorum. Sizlerden evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras olan Türkiye Yüzyılı'nın inşasına tüm kuvvetinizle omuz vermenizi özellikle rica ediyorum. Sizlere güveniyorum, inanıyorum."

Bu seçimde farklı bir uygulama yaptıklarına işaret eden Erdoğan, "Nedir bu farklı uygulama? Parlamentoyu çalışmalarımızın içerisinde hemen hemen hiç değerlendirmedik. Yeni, geniş, kapsamlı bir ekiple partimiz teşkilatını oluşturduk. İstedik ki çok daha farklı çalışma ekibiyle parti teşkilatını oluşturalım, yayılmacı bir yapımız olsun ve onlarla çalışmamızı sürdürelim." ifadelerini kullandı.