Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı yönetici ve oyuncularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" bilgisi verildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı yönetici ve oyuncularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/u6yd3uKXu1— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) August 27, 2025