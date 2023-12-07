Erdoğan Yunanistan'da: 'Yeni bir dönem' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.

Erdoğan, Yunan mevkidaşı Katerina Sakellaropoulou ile bir araya geldi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum." dedi.

"Geniş bir heyetle buradayız. Bakanlarımız birbirleriyle gayet anlamlı görüşmeler yapacak." diyen Erdoğan, "Hedef, aramızdaki 5.5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda, hangi alanlarda ne gibi adımlar atacağız bunları görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sakellaropoulou da, "İki ülkenin mevcut ortak pozitif siyasi iradeyi her zamankinden fazla geliştirmesi elzemdir." diye konuştu.

Sakellaropoulou, “Çeşitli hususlarda farklı yaklaşımların var olduğunun bilincindeyiz. Fakat bu bilinçle ortak çalışmak, iş birliğini yürütmek bölgedeki barış ve refahı koruyup daha ileriye götürecektir.” açıklaması yaptı.

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