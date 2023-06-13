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Erdoğan: Zengezur Koridoru'nun açılması ilişkilerin gelişmesini sağlayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Türkiye- Azerbaycan Üniversitesi'nin kurulması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Erdoğan, Erdoğan, "Zengezur Koridoru'nun açılması ilişkilerin gelişmesini sağlayacak." dedi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, "Türkiye- Azerbaycan Üniversitesi'nin kurulması için çalışmalar sürüyor." açıklaması yaptı.

Erdoğan, "Minsk üçlüsü, 30 yıl boyunca Karabağ sorunu konusunda herkesi oyaladı." dedi.

Erdoğan, "Minsk üçlüsü, 30 yıl boyunca Karabağ sorunu konusunda herkesi oyaladı" diye konuştu.

Erdoğan, "Şuşa Beyannamesinin bundan sonra sonra başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine olan inancımız tamdır." dedi.

Erdoğan, "Zengezur Koridoru'nun açılması ilişkilerin gelişmesini sağlayacak." dedi.

 

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