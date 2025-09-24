New York sokaklarında "Free İmamoğlu" kamyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunduğu sırada sokakta dolaşan “Free İmamoğlu” yazılı kamyonu görenler kameralarına sarıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti esnasında New York’ta “Free İmamoğlu” kamyonu görüldü.
Giydirilmiş kamyonun üzerinde sırasıyla Hak Hukuk Adalet sloganı, ardından da tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı ve “Free İmamoğlu" sloganı görüldü.
Dün de Times Meydanı'ndaki dev ekrana 'umut' başlığı ile Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in fotoğrafları yansıtılmıştı.