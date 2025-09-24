  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. New York sokaklarında "Free İmamoğlu" kamyonu
Takip Et

New York sokaklarında "Free İmamoğlu" kamyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunduğu sırada sokakta dolaşan “Free İmamoğlu” yazılı kamyonu görenler kameralarına sarıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
New York sokaklarında "Free İmamoğlu" kamyonu
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti esnasında New York’ta “Free İmamoğlu” kamyonu görüldü. 

Giydirilmiş kamyonun üzerinde sırasıyla Hak Hukuk Adalet sloganı,  ardından da tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı ve  “Free İmamoğlu" sloganı görüldü.

Dün de Times Meydanı'ndaki dev ekrana 'umut' başlığı ile Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in fotoğrafları yansıtılmıştı. 

New York sokaklarında "Free İmamoğlu" kamyonu - Resim : 1

Gündem
Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Manavgat Belediyesi soruşturması: 2 kişiye 'etkin pişmanlık' tahliyesi
Manavgat Belediyesi soruşturması: 2 kişiye 'etkin pişmanlık' tahliyesi
Kooperatif davası duruşmasında Tunç Soyer: Bütün sorumluluk benimdir
Kooperatif davası duruşmasında Tunç Soyer: Bütün sorumluluk benimdir
Kartalkaya yangını davasında tutuklu sayısı 20’ye yükseldi: Dava 27 Ekim'e ertelendi
Kartalkaya yangını davasında tutuklu sayısı 20’ye yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
İmamoğlu'ndan Yavaş açıklaması: Her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız
İmamoğlu'ndan Yavaş açıklaması: Her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız