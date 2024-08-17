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Erdoğan’dan 17 Ağustos depremi paylaşımı: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kentsel dönüşüm vurgusu yaptı, "Yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Erdoğan’dan 17 Ağustos depremi paylaşımı: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, bu büyük acının yıl dönümünde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Türkiye’nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık.

Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık.

Hayata geçirdiğimiz projelerle 20 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturduk.

6 Şubat depremleri sonrası bölgede 300 bin konutun inşasına başladık.

Bugüne kadar 76 bin konutu depremzede kardeşlerimize teslim ettik.

İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

Tüm imkânlarımızla deprem bölgemizi eskisinden daha sağlam, daha ihtişamlı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz.

Sürekli yeni projeler geliştirerek riskli yapılarda oturan vatandaşlarımızı binalarını yenilemeye teşvik ediyoruz.

Tüm şehirlerimizi her türlü afete daha hazırlıklı hale getirinceye dek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

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