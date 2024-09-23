Erdoğan'dan ABD'de 'Türkiye yatırımları' için kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen 15'inci Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında ABD'li dev şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek.
Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), New York'ta 15'inci Yatırım Konferansı'nı düzenliyor.
23-25 Eylül tarihleri arasında yapılacak konferansta ABD'li yatırımcılar ve Türk yetkilileri bir araya gelecek. Konferansın açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Erdoğan, ABD'li dev şirketlerin üst düzey yöneticilerine hitap edecek.
Yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fortune 100'de yer alan 25 büyük firmanın yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek. ABD'li iş insanlarına Türkiye'ye doğrudan yatırım fırsatları ve iş birliği olanakları anlatılacak.