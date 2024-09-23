  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Erdoğan'dan ABD'de 'Türkiye yatırımları' için kritik görüşme
Takip Et

Erdoğan'dan ABD'de 'Türkiye yatırımları' için kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen 15'inci Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında ABD'li dev şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Erdoğan'dan ABD'de 'Türkiye yatırımları' için kritik görüşme
Takip Et

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), New York'ta 15'inci Yatırım Konferansı'nı düzenliyor.

23-25 Eylül tarihleri arasında yapılacak konferansta ABD'li yatırımcılar ve Türk yetkilileri bir araya gelecek. Konferansın açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Erdoğan, ABD'li dev şirketlerin üst düzey yöneticilerine hitap edecek.

Yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fortune 100'de yer alan 25 büyük firmanın yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek. ABD'li iş insanlarına Türkiye'ye doğrudan yatırım fırsatları ve iş birliği olanakları anlatılacak.

Palamut kaçtı, fiyatı 150 liraya yükseldiPalamut kaçtı, fiyatı 150 liraya yükseldiEkonomi

 

Denizli Ticaret Odası, üretime yönelik iki yeni karma sanayi sitesi kuruyorDenizli Ticaret Odası, üretime yönelik iki yeni karma sanayi sitesi kuruyorŞehirler

 

Gündem
Narin cinayetinde yeni deliller! Ahırda bulundu
Narin cinayetinde yeni deliller! Ahırda bulundu
Elazığ'da 13 saatlik rötar! Pilot ''uçuş sürem doldu'' dedi, yolcuları isyan etti
Elazığ'da 13 saatlik rötar! Pilot ''uçuş sürem doldu'' dedi, yolcuları isyan etti
Hülya Avşar yapım şirketiyle davalık oldu: 500 bin TL ödenmesi isteniyor
Hülya Avşar yapım şirketiyle davalık oldu: 500 bin TL ödenmesi isteniyor
Sıla bebeğin teyzesinden kahreden açıklama: Kafasını yere vurdular
Sıla bebeğin teyzesinden kahreden açıklama: Kafasını yere vurdular
Burak Dağlıoğlu: Times Square kampanyası Türkiye'nin yatırımda liderliğe hazır olduğunu vurguluyor
Burak Dağlıoğlu: Times Square kampanyası Türkiye'nin yatırımda liderliğe hazır olduğunu vurguluyor
Polis katiline çöp poşeti giydirmeye soruşturma açıldı
Polis katiline çöp poşeti giydirmeye soruşturma açıldı