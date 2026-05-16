Erdoğan’dan ABD’deki Türklere: Mesafelerin ayıramayacağı kadar güçlü bir bağa sahibiz

ABD’de yaşayan Türk toplumunu bir araya getiren geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali, Manhattan’ın ünlü Madison Caddesi’nde başladı. Bu yıl 43.’sü düzenlenen etkinlik, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu’nun organizasyonuyla gerçekleşti. Binlerce Türk vatandaşının katıldığı yürüyüşte Manhattan sokakları kırmızı beyaza büründü.

Programa, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Mardin Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile Türk toplumunun önde gelen isimleri katıldı. Onlarca derneğin yer aldığı etkinlikte Savunma Bakanlığı Mehteran Takımı yoğun ilgi gördü. Anadolu Ateşi'nin danslarıyla eşlik ettiği gösteride, sanatçı Ayla Çelik sahne aldı.

Festivalde Mehteran Takımına yoğun ilgi

Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan vatandaşlar marşlar ve sloganlar eşliğinde Madison Caddesi boyunca ilerledi. Yürüyüşe katılan onlarca sivil toplum kuruluşu ve dernek kortejde yer alırken, Savunma Bakanlığı Mehteran Takımı gösterisi etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

Yürüyüşün ardından düzenlenen festival programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın videolu mesajı katılımcılara izletildi. Programda ayrıca İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın ABD’de yaşayan Türk toplumuna yönelik videolu mesajı da gösterildi.

Erdoğan’dan Türk-Amerikan toplumuna birlik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Türk-Amerikan toplumunun değerli mensupları kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Amerika'nın dört bir yanında New York'a gelen siz kıymetli vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza Türkiye'deki 86 milyon kardeşinizin selamlarını iletiyorum. Aziz kardeşlerim, Türk Amerikan toplumu tarafından 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir. Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir" dedi.

"Türk-Amerikan toplumu saygın ve etkili bir konuma ulaştı"

ABD’de yüz yılı aşkın süredir varlık gösteren Türk toplumunun önemli başarılara imza attığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD’de yüz yılı aşkı süredir varlık gösteren Türk-Amerikan toplumu bugün artık her alanda başarılarıyla temayüz eden, saygın ve etkili bir konuma ulaşmıştır. Sizler girişimleriniz, akademik başarılarınız, sivil toplum çalışmalarınız ve ekonomik katkılarınızla Amerika'ya değer katarken Türkiye ile olan gönül bağınızı da sürdürüyor. Türkiye'nin sesi, vicdanı ve temsilcisi oluyorsunuz. Bu yönünüzde her birinizi Türkiye'nin Amerika'daki doğal temsilcileri olarak görüyor, çalışmalarınızı takdirle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Karar alma mekanizmalarında daha fazla yer edinmelisiniz"

Türk vatandaşlarının her alanda daha etkin rol üstlenmesini önemsediklerini kaydeden Erdoğan, "İş dünyasından akademiye, sivil toplumdan siyasete kadar her alanda güçlü bir şekilde var olmanızı özellikle önemsiyoruz. Sizlerden beklentimiz bulunduğunuz her platformda daha etkin rol almanız, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer edinmenizdir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'nin küresel vizyonunun en önemli taşıyıcılarından biridir" dedi.

"Mesafelerin ayıramayacağı kadar güçlü bir bağa sahibiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Sizlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi hem Türk-Amerikan toplumunun daha güçlü bir konuma ulaşmasını hem de Türkiye'nin doğru şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır. Unutmayalım ki bizler mesafelerin ayıramayacağı kadar güçlü bir bağa sahibiz. Aynı kültürün, aynı tarihin, aynı köklü milletin ve medeniyetin mensuplarıyız. Bu bilinçle hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" diye konuştu.

Erdoğan mesajının sonunda, "Bu düşüncelerle 43. Türk Günü yürüyüşünün hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.