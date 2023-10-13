Erdoğan'dan ABD'ye SİHA tepkisi: Nasıl böyle bir şey yapabilirsin?
İsrail'in Gazze'ye saldırıları hakkında konuşan Erdoğan, "360 kilometrekareye sıkışmış 2 milyon insanın suyunu, elektriğini, gıdasını kesmek en temel insan haklarına aykırıdır." dedi. Erdoğan, düşürülen SİHA ilgili ise, "Amerika ile NATO'da beraber değil miyiz, beraberiz. Bizim SİHA'mızı Amerika düşürdü mü, düşürdü. NATO'da nasıl beraberiz, nasıl böyle bir şey yapabilirsin?" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendiği projelerin toplam değeri 85,5 milyar doları geçti.
- (Rusya Devlet Başkanı Putin ile) İlk etapta 1 milyon ton tahılın kıtaya ulaştırılması için görüşmelerimiz sürüyor.
- İsrail yönetiminin refah kapısından insani yardım geçişlerine izin vermesi gerekir.
- 360 kilometrekareye sıkışmış 2 milyon insanın suyunu, elektriğini, gıdasını kesmek en temel insan haklarına aykırıdır.
- El Ariş Havalimanı'na ilaç, dayanıklı gıda, konserve, çocuk bezi, tıbbi malzemelerin de bulunduğu bir insani yardım uçağımızı bu sabah gönderdik.
- Çatışmalar başladığından beri bölgeye ilk yardım kargosunu götüren uçağımız bugün saat 12.00 itibariyle havalimanına indi.
- ABD'nin PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla bu ülkede yürüttüğü faaliyetler Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü bir tehdit mahiyetine sahiptir.
- Tiyatro oynayanları kendi senaryolarıyla baş başa bırakıp kendi milli güvenliğimizin gerektirdiği adımları atmayı sürdüreceğiz.
- Amerika ile NATO'da beraber değil miyiz, beraberiz. Bizim SİHA'mızı Amerika düşürdü mü, düşürdü. NATO'da nasıl beraberiz, nasıl böyle bir şey yapabilirsin?
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