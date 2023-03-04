Erdoğan'dan 'altılı masa' yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masa ile ilgili dünkü açıklamalarını değerlendirdi.

Erdoğan, "AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Akşener, dün yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmış, "İYİ Parti ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız." ifadelerini kullanarak masadan ayrıldığını duyurarak İmamoğlu ve Yavaş'a çağrıda bulunmuştu.