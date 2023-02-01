Erdoğan'dan Altılı Masa'ya mutabakat tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasında Altılı Masa'nın mutabakat metnini eleştiren Erdoğan, "Bunlar bırakın yeni projeler için kafa yormayı ülkede ne yapılıp edildiğine bile hiç bakmamışlar. Baksalar, 'ortak politikalar' diye açıkladıkları metindeki hususlardan çoğunun, vadettiklerinin daha fazlasıyla zaten yapılmış veya yapılmakta olduğunu herhalde görürlerdi. Akkuyu'ya, savunma sanayi projelerine, kamu özel ortaklığı yatırımlarına dokunacağız diyerek, ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar. 'Olağanüstü hal kararnameleri iptal edeceğiz' diyerek kamudan uzaklaştırılan kapı arkası ortakları PKK'lılara ve FETÖ'cülere selam veriyorlar. Tamam, cumhurbaşkanı adayını belirlemekte tembellik ediyorsunuz bari vaatlerinizi oluştururken azıcık ders çalışsaydınız." dedi.

Erdoğan, "Madem 'Bay Kemal' bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse bundan sonra kendisine kullanacağı yeni sloganını da vereyim: Bay bay Kemal." diye konuştu.

Erdoğan, "Bay Kemal herhalde Yusufeli Barajı'nı da Togg'u da kapatırsın. Bay Kemal, senin gücün bunlara yetmez. Bu millet seni öyle kovalar ki kaçacak delik ararsın." dedi.

Erdoğan, "Milletimiz 14 Mayıs'ta bir kez daha bu yağmacılara 'yeter' diyecek; sözün de kararın da kendisine ait olduğunu ortaya koyacağı iradeyle gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Anayasa değişiklik teklifi

Erdoğan, başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği konusunda, "Meclis Genel Kurulunda kimin yasakların devamından kimin de özgürlüklerin genişletilmesinden yana olduğu bir kez daha ortaya çıkacak." şeklinde konuştu.

Bütün milletvekillerine çağrıda bulunan Erdoğan, "Gelin Genel Kurul görüşmelerinde vicdanlarınızın sesini dinleyerek anayasa değişikliği teklifimize 'Evet' deyin." dedi.

"İsveç, boşuna uğraşma"

"İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kuran'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize 'evet' demeyiz." diyen Erdoğan, "Finlandiya konusunda bakışımız olumludur ama İsveç konusunda olumlu değildir." ifadesini kullandı.