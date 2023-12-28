Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Sözümüze bir kez daha sadık kaldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Muhtarlar Toplantısı"nda konuştu.

Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 10 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Yaralanan 59 kişinin hastanelere sevk edildiğini, tedavilerine süratle başlandığını anlatan Erdoğan, "Kazayla ilgili soruşturma Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir. Sis, kar, gizli buzlanma, yağmur gibi yol ve sürüş güvenliğini tehdit eden risklerin arttığı kış mevsiminde sürücülerimizi daha dikkatli olmaya, trafik kurallarına daha fazla riayet etmeye çağırıyorum. Yüreklere acı salmamak için lütfen hep birlikte daha sorumlu davranalım." diye konuştu.

Muhtarların özlük hakları

Erdoğan, muhtarların maaşlarını, sigorta primlerini ve diğer özlük haklarını yaptıkları işle mütenasip seviyeye getirdiklerini aktardı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yönettiği adrese dayalı kayıt sistemini muhtarlara da açtıklarını anlatan Erdoğan, köylerdeki ve mahallelerdeki metruk yapıları muhtarların sistem üzerinden bildirebildiğini vurguladı.

Afet sonrası yapılan ayni yardımların dağıtım sistemine de muhtarları dahil ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, gelecek dönemde bu hizmetleri çok daha ileriye taşıyacaklarını ve yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

Muhtarlık kurumunun Türkiye'nin idari sistemine mahsus bir yapı olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Belediye başkanlığı, kaymakamlık, valilik gibi daha üst müesseselerle vatandaşlarımız arasındaki bağın sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını muhtarlıklarımız temin ediyor. Tabii, gelişen teknoloji ve idari sistemimizin kendini buna göre yenilemesi ister istemez muhtarlık kurumunun da yeniden ele alınmasını gerektiriyor. Muhtarlık kurumunun lağvedilmesiyle ilgili özellikle zaman zaman gündeme getirilen önerilere biz katılmıyoruz."

Erdoğan, "İçişleri Bakanımıza talimat veriyorum, muhtarlıklarımızın günümüz şartlarına ve ihtiyaçlarına göre yapılandırılması çalışmalarını mutlaka gündeme alın." dedi.

Terörle mücadele

Erdoğan konuşmasının devamında şunlara değindi:

- Milli bekamızın teminatı 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesini her şart altında gözetmek kırmızı çizgimizdir.

- Bugün sınırlarımız içinde terör bitme noktasına geldiyse bunun en önemli sebebi Irak ve Suriye sahasında yürüttüğümüz operasyonlardır.

- Sınırlarımız ötesindeki operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Teröristlerin vatan topraklarını o necis ayaklarıyla kirletmesine müsaade etmiyoruz.

- Şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmadık, bırakmıyoruz. 22 Aralık'tan beri icra edilen harekatlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi.

- Operasyonlarımıza, son terörist de ülkemiz ve milletimiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar kararlılıkla devam edeceğiz.

- Baharla birlikte yeni üs bölgelerimizin altyapılarını tamamlayacak, teröristleri buralara bir daha ayak basamayacak hale getireceğiz.

- Türkiye hariç hemen hiçbir ülkede, terör örgütünün propaganda çarkına dişli olmayı maharet sayan bir muhalefet asla bulamazsınız.

- Siyaset kurumunun terör gibi doğrudan milli güvenliğimize dair bir konuda güç birliği içinde hareket etmesi millete karşı mesuliyetinin gereğidir.

- Kendi kişisel ihtirasları ve parti içi iktidar hesapları uğruna bölücü örgütün emellerine koçbaşlığı yapanları milletimiz asla affetmeyecektir.

Ekonomi mesajları

- Merkez Bankası rezervlerimiz tarihinin en yüksek rakamı olan 145 milyar 456 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştır.

- Yüzde 49 artışla 17 bin 2 liraya çıkan yeni asgari ücretle, çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık.

- Rakamlar son aylarda enflasyonun ateşinin düşmeye başladığına işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki ivme kaybı daha net görülecektir.