Erdoğan'dan Bahçeli ile görüşme hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile dün oldukça verimli bir görüşme yaptık. İttifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacağız.

- Milli irade düşmanlarına karşı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz.

- Gayemiz, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 5 yıldır hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi ‘Gerçek Belediyecilik’ ile tekrar buluşturmaktır.

- Ezici bir oranla kazanmak dışında hiçbir seçeneğimizin olmadığı bir seçim.

- Dünyanın göz bebeği olan İstanbul, CHP zihniyetinin elinde eski günlerini mumla arar hale geldi.

- Alışmışlar 'tıpış tıpış bize oy vereceksiniz' demeye, şehirlerine hizmet etme gereği bile duymuyorlar.

- Şehirlerimizin bir 5 sene daha kaybetmesine izin vermeyeceğiz.

- Sabırla ve kararlılıkla, istihdam ve yatırım odağını kaybetmeden, ekonomimizi enflasyon belasından kurtaracak programları uyguluyoruz.