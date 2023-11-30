Erdoğan'dan Bahçeli ile görüşme hakkında açıklama
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Erdoğan, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile dün oldukça verimli bir görüşme yaptık. İttifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacağız." dedi. Yerel seçim mesajı veren Erdoğan, "Şehirlerimizin bir 5 sene daha kaybetmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile dün oldukça verimli bir görüşme yaptık. İttifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacağız.
- Milli irade düşmanlarına karşı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz.
- Gayemiz, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 5 yıldır hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi ‘Gerçek Belediyecilik’ ile tekrar buluşturmaktır.
- Ezici bir oranla kazanmak dışında hiçbir seçeneğimizin olmadığı bir seçim.
- Dünyanın göz bebeği olan İstanbul, CHP zihniyetinin elinde eski günlerini mumla arar hale geldi.
- Alışmışlar 'tıpış tıpış bize oy vereceksiniz' demeye, şehirlerine hizmet etme gereği bile duymuyorlar.
- Şehirlerimizin bir 5 sene daha kaybetmesine izin vermeyeceğiz.
- Sabırla ve kararlılıkla, istihdam ve yatırım odağını kaybetmeden, ekonomimizi enflasyon belasından kurtaracak programları uyguluyoruz.