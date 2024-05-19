Erdoğan'dan bakanlara: Artık adım atın

AK Parti’de sokak hayvanları zirvesinde, İngiltere, İtalya ve Portekiz’deki sistemin esas alınacağı aktarıldı.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak köpekleri konusunda bakan ve bürokratlardan bilgi aldığını ve duruma hızlı bir çözüm bulunması için talimat verdiğini yazdı.

Erdoğan’ın, "Daha ne bekliyorsunuz, adım atın, çok şikayet alıyoruz" diyerek yetkililere tepki gösterdiği belirtildi.

AK Parti’nin sokak hayvanları zirvesinde, İngiltere, İtalya ve Portekiz’deki sistemlerin örnek alınacağı açıklandı.

Babacan'ın yazısına göre, toplantıda sokak köpeklerinin kısırlaştırılması ve barınak kapasitesi konusunda ciddi maliyet sorunları yaşandığı, Tarım Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında bu konuda bir kriz çıktığı bildirildi.

Belediyeler de bütçelerinin yetersizliğinden şikayet etti. Kısırlaştırma ve aşılama işlemlerinin aşamalı olarak yapılması, köpeklerin sahiplendirilmesi için süre verilmesi ve sahiplendirilmeyen hayvanların uyutulması gibi öneriler gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili tüm bakan ve bürokratları acil çözüm için harekete geçmeye çağırdığı ve bu sorunun dünya örnekleri incelenerek çözüleceği belirtildi. İngiltere, İtalya ve Portekiz'deki sistemlerin incelendiği ve bu sistemlerin uygulanacağı ifade edildi.