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Erdoğan’dan Balıkesir patlamasında ölenlerin ailelerine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mühimmat üreten fabrikadaki patlamada ölen Muhammet Ergin ile Enes Kırmızı'nın ailelerini ziyaret etti.

Haber Merkezi
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Erdoğan’dan Balıkesir patlamasında ölenlerin ailelerine ziyaret
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nın kongresine katılmak üzere Balıkesir’e gitti. Ziyaret kapsamında Erdoğan, mühimmat üreten fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Muhammet Ergin ve Enes Kırmızı’nın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Ailelere destek mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelere sabır ve başsağlığı dileklerini ileterek, devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Fabrikadaki patlamaya ilişkin yürütülen incelemelerin yakından takip edildiğini belirten Erdoğan, böyle olayların tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti.

Ne olmuştu?

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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