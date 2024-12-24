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Erdoğan'dan Balıkesir'de patlayıcı fabrikasındaki patlamayla ilgili soruşturma talimatı

Son dakika haberi... Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada 12 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Patlamayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, inceleme başlatılması talimatı verdi.

Haber Merkezi
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Erdoğan'dan Balıkesir'de patlayıcı fabrikasındaki patlamayla ilgili soruşturma talimatı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamada 12 vatandaşın hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti.

Patlamaya ilişkin Balıkesir Valisi başta olmak üzere ilgili tüm kurumlardan bilgi aldığını bildiren Erdoğan, "Tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhal başlatılması talimatını verdik. Vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir'imizin, milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Balıkesir'de patlayıcı üreten fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı (Video)SON DAKİKA: Balıkesir'de patlayıcı üreten fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı (Video)Gündem

 

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