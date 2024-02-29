Erdoğan'dan büyüme değerlendirmesi: Ekonomi çok önemli bir başarıya imza attı
AK Parti'nin Aydın'daki mitinginde konuşan Erdoğan, "Türkiye ekonomisi geçen yıl depreme ve diğer olumsuzluklara rağmen yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı." dedi. Erdoğan, "Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın mitingine katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- 28 Şubat postmodern darbesi, öncesi ve sonrasıyla ülkemiz demokrasi tarihinin utanç verici sayfalarından biridir.
- Sıkıntılarımızı, ülkemizi demokrasi hazımsızlarının, kalkınma düşmanlarının eline teslim ederek değil daha çok mücadele vererek, alın teri dökerek çözeceğiz.
- Türkiye ekonomisi geçen yıl depreme ve diğer olumsuzluklara rağmen yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı.
- Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı.
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