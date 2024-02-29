Erdoğan'dan büyüme değerlendirmesi: Ekonomi çok önemli bir başarıya imza attı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın mitingine katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- 28 Şubat postmodern darbesi, öncesi ve sonrasıyla ülkemiz demokrasi tarihinin utanç verici sayfalarından biridir.

- Sıkıntılarımızı, ülkemizi demokrasi hazımsızlarının, kalkınma düşmanlarının eline teslim ederek değil daha çok mücadele vererek, alın teri dökerek çözeceğiz.

- Türkiye ekonomisi geçen yıl depreme ve diğer olumsuzluklara rağmen yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı.

- Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı.

Ayrıntılar geliyor...