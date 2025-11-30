  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Erdoğan'dan Cemal Öztürk için başsağlığı mesajı
Takip Et

Erdoğan'dan Cemal Öztürk için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için taziye mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Erdoğan'dan Cemal Öztürk için başsağlığı mesajı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "26'ncı ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekilimiz, yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti'mize başsağlığı niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Gündem
DEM Parti'den Özgür Özel'e "Stockholm sendromu" tepkisi
DEM Parti'den Özgür Özel'e "Stockholm sendromu" tepkisi
Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı
Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı
AK Parti'nin acı günü! Cemal Öztürk hayatını kaybetti
AK Parti'nin acı günü! Cemal Öztürk hayatını kaybetti
DEM Partili Temelli'den polise tepki: Sen karar veremezsin, halk kararı verir
DEM Partili Temelli'den polise tepki: Sen karar veremezsin, halk kararı verir
Ankara’da 1,5 ve 5 yaşındaki kardeşler pitbull saldırısına uğradı
Ankara’da 1,5 ve 5 yaşındaki kardeşler pitbull saldırısına uğradı
Özdağ "ilk yapılacak iş bu" diyerek duyurdu: Derhal yüzde 70'e çıkartacağız
Özdağ "ilk yapılacak iş bu" diyerek duyurdu: Derhal yüzde 70'e çıkartacağız