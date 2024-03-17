Erdoğan'dan CHP eleştirisi: DEM ile gizli saklı iş birliği halinde

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya'da Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Ülkemizi 2023 hedeflerine Konya ile birlikte taşıdık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da Konya ile birlikte kuracağız.

Konya, partimizi kurma yolculuğumuzdan beri her aşamada yanımızda oldu. Şu an burada 110 bin kişi var.

Sizler asıl meselenin sadece seçim, sandık değil, kutlu bir davanın sancağını yüceltmek olduğunu dünyaya gösterdiniz. Konya’nın 31 Mart’ta da vereceği oyla tarih yazacağını, sancağı da en yükseğe çekeceğine inanıyorum. Asırlarca Anadolu’ya başkentlik yapan Konya, ülkemize ışık saçtı.

Konya, tüm mazlum ve mağdurlara el uzatan bir şehirdir. Konya Büyükşehir Belediyemiz deprem bölgesinde yapmadık destek bırakmadı.

21 yıldır ülkeye hizmet ederken çok yönlü bir mücadelenin içinde olduk. Altyapı eksiklerini tamamlamak için gece gündüz çalıştık. Yasak ve baskılarla geçen uzun bir aranın ardından reform yaptık. Ülkemize yönelik sayısız saldırının önüne set çektik. Ülkemizi siyasi, ekonomik, askeri olarak güçlendirirken memleketin tüm potansiyelini kullandık. Dünyadaki tüm gelişmeleri takip ettik."

"CHP, yine DEM'le gizli saklı bir iş birliği halinde"

"6'lı masayı hatırlıyorsunuz değil mi? 6'lı masanın sonu hüsran oldu. Sadece sandıkta değil, milletin gönlünde de kaybettiler. Bugün Mahalli İdareler Seçimleri'nin kendine özelliklerini kullanarak cepheyi birazcık daha genişlettiler. CHP, yine DEM'le gizli saklı bir iş birliği halinde. Sözde kent uzlaşısı adı altında şehirleri, ilçeleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar. DEM yönetimi, dışarıdan aldığı emirlere göre hareket ediyor, en çok oyu aldığı yerlerde bile örgütün emrinden çıkmayacak kukla isimleri aday gösteriyor, yani nereden, Kandil'den.

CHP yönetimi yıllardır laiklik, Atatürkçülük, irtica gibi kavramların istismarıyla varlıklarını sürdürmeye alışmışlar.

Memleketin hayrına hiçbir fikir üretemeyen, eylem ortaya koyamayanların durumuna gönlümüz razı gelmiyor."

"Onların akıbeti silinip gitmek olacak"

"Sırf AK Parti husumetiyle, Erdoğan husumetiyle ve AK Parti oylarına gözlerini dikerek siyaset yaptıklarını sananları anlamakta zorlanıyoruz. Sırtını sadece konjonktüre dayamaktan başka sermayesi olmayanların akıbeti, yeni bir konjonktürle silinip gitmektir.

Bir davası, vizyonu, programı olanlar siyasette de gönüllerde de kalıcı olurlar.

Demet demet dolarları, avroları toplayıp paylaşıyorlar. CHP'nin adı her türlü şaibeli işle anılıyor. Bunlara ülke teslim edilir mi?"

"Son 21 yılda Konya’ya 372 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık"

"Eser ve hizmet siyasetinde elimize su dökecek kimseyi tanımıyoruz. Son 21 yılda Konya’ya 372 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık. Eğitimde şehrimize 4 yeni üniversite kazandırdık.

Kulu Devlet Hastane'sinin bu çarşamba hasta kabulüne başlayacağının müjdesini de veriyorum.

Kayacık ile mevcut gar arasındaki kesimi 4 hatlı hale getiriyoruz. Yeni Gar-Meram Raylı Sistem Hattı çalışmalarımız devam ediyor.

Tarım ve ormancılıkta şehrimize 25 baraj, 41 gölet, 76 sulama tesisi inşa ettik. Çiftçilerimize yaklaşık 119 milyar liralık tarımsal hibe desteği verdik."