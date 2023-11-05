Erdoğan'dan CHP'deki değişime ilk yorum

CHP'nin dün gerçekleşen 38. Olağan Kurultayında, Özgür Özel 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı. Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, böylelikle partinin 8. genel başkanı seçilmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de katıldığı toplu açılış töreninde Özgür Özel'in 8. genel başkan olarak seçilmesinden sonra yaptığı ilk yorumda, "Ana muhalefetin kongresi vardı. Bay bay kemal kime bay bay dedi, Edirne'deki terörist başına bay bay dedi, Kavala'ya bay bay dedi. Kongreyi kazanan zat da o da aynen Selahattin Demirtaş'a Kavala'ya selam verdi. Al birini vur birine. Bunların birbirinden farkı var mı, yok. Bunlar terör örgütleri ile omuz omuza yürüdü" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ömrünü hizmet yoluna adamış kardeşinizim. 20'li yaşlarımda gençlik kollarında görev üstlendim, 40 yaşında büyükşehir belediye başkanı seçilerek İstanbul'un makus tarihini yenerek eser ve hizmetleri kazandırdım. Çöpten çukurdan kurtararak bugünkü İstanbul'un temellerini attık.

50 yaşında başbakan olarak hizmet ettim. 60 yaşımda seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olma şerefine eriştim. Aşkla, tecrübe ile hizmet mücadelemi sürdürüyorum. Allah'tan başka güvenecek dal milletimden başka yaslanacak duvar aramadım.

Yolumu kesmek için kurulan her tuzağın bozulduğunu gördüm. Başarımın gerisinde milletimin hayır duasını bilerek bir sonraki aşamaya geçtim.

Eskisinden daha çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz

Bizi iktidara getiren milletimize "artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" demiştik. 21 yıla dönüp baktığımızda artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görmenin kıvancı içindeyim. Artık bu ülkede darbecilerin borusu ötmüyor, cuntacıların sesi çıkmıyor, vesayetçilerin tekeri dönmüyor. Kimse artık öz yurdunda garip muamelesi gömüyor. Kendini yalnız hissedenlerin bir devleti var artık. Kendini geliştirmek isteyen herkesin yolu açık. Kendilerini imtiyazlı gören bir avuç seçkinin değil milletindir bu ülke.

Biz bunları ülkenin imkanlarını halkla buluşturarak sağladık. Ağrı Dağı'nın haşmetli gövdesinden Ege'nin bereketli ovalarına kadar her yerde insanımız aynı duygu ile hayatına sarılıyor. Bu başarı bile bize yeter. Türkiye Yüzyılı ile bu çıtayı tepeye çıkarıyoruz. Demokrasi ve kalkınma adımları bu günler içindi. Eskisinden daha çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz.

Gazze'deki kardeşlerimizi asla sahipsiz bırakmıyoruz

Balkanlar'da, Kafkaslar'da huzur ve güveni biz temin edeceğiz. Dostlarımızın ve kardeşlerimizin yaşadığı her yerde o beklenen biz olacağız. Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması bizim boynumuzun borcu. Filistin topraklarının dört bir yanında mazlumları öldüren katillerin yakasına yapılmak bizim insani vazifemiz. Bu alçakça katliamı yapanların yüzlerine gördüğümüz her yerde suçlarını haykırmak tarihe karşı sorumluluğumuzdur.

Şundan emin olun ki; biz Filistin meselesinde gözükenden fazlasını yapıyoruz. Gazze'deki kardeşlerimizi asla sahipsiz bırakmıyoruz.

Bunların birbirinden farkı yok

Ana muhalefetin kongresi vardı. Bay bay kemal kime bay bay dedi, Edirne'deki terörist başına bay bay dedi, Kavala'ya bay bay dedi. Kongreyi kazanan zat da o da aynen Selahattin Demirtaş'a Kavala'ya selam verdi. Al birini vur birine. Bunların birbirinden farkı var mı, yok. Bunlar terör örgütleri ile omuz omuza yürüdü.