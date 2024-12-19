Erdoğan'dan D-8 zirvesinde kritik açıklama: İsrail'e ambargo uygulanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire’de "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı’’ kapsamında Filistin ve Lübnan’daki Duruma İlişkin Özel Oturum'da konuştu. Erdoğan, " İsrail’in Golan tepelerinde yasa dışı yerleşimini genişlettiğini görüyoruz.Bu hukuksuzluklara D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğini düşünüyorum. İsrail’e silah ambargosu uygulanması, ticaretin durdurulması önemlidir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire’deki "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı" kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Sisi'ye ev sahipliği için teşekkür ederken, Filistin'deki saldırıların katlanılmaz boyutlara ulaştığını belirtti. 50 bin Filistinli’nin şehit olduğunu, 100 bin kişinin de yaralandığını ifade etti. Lübnan’ın da zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Erdoğan, Filistin sorununun kalıcı çözümü için mücadelenin sürdüğünü vurguladı.

"İsrail'in hukuksuzluğuna karşı güçlü tepki verilmeli"

İsrail’in Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimlerini genişlettiğini belirten Erdoğan, bu hukuksuzluklara D-8 olarak daha güçlü bir tepki verilmesi gerektiğini dile getirdi. İsrail’e yönelik silah ambargosu uygulanması ve ticaretin durdurulmasının önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırganlığının arttığını söyledi.

Ateşkesin sağlanması için güçlü destek verilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, Esed rejiminin çökmesinin bölgeye olumlu etkiler yapacağını umduğunu söyledi. Türkiye'nin Lübnan’a gönderdiği yardım miktarının 1.500 ton olduğunu ifade eden Erdoğan, bölge ülkelerinin birbirlerinin içişlerine karışmadan dayanışma içinde olmalarının önemine dikkat çekti.