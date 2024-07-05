Erdoğan'dan, Demiral tepkisi: Almanların kartalına, Fransızların horozuna kim ne diyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyaretinin ardından uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, milli takım oyuncusu Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın gol sevinci sırasında bozkurt işareti yapması üzerine UEFA tarafından soruşturma başlatılmasını sert dille eleştirdi.

"Niye horzlanıyorsunuz deniliyor mu?"

Demiral'a 2 maç ceza kararı verilmeden önce yaptığı açıklamada Erdoğan şunları söyledi:

"Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele Cumartesi günü. Biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik."