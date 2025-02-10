Erdoğan'dan dünyaya Gazze mesajı: Kimsenin gücü yetmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da düzenlenen Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı çerçevesinde kamu görevlileri ve üniversite öğrencilerine hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde dünya genelinde kutuplaşmanın arttığını ve küresel rekabetin daha da yıkıcı bir hale geldiğini vurguladı. Erdoğan, soğuk savaşın ana aktörlerinin kurbanlarının her zaman mazlum halklar olduğunu belirterek konuşmasına şöyle devam etti

"Adaletsiz düzen devam edemez, yeni bir küresel düzen zorunludur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin olmadığı bir dünyada barış, huzur ve kalkınmanın mümkün olmadığını vurguladı. "Mazlumu, haklıyı değil, güçlüyü ve zengini koruyan bu yapının devam etmesi doğru da, mümkün de değildir," diyen Erdoğan, küresel düzende adaletin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Erdoğan, "İslam aleminin temsil edilmediği bir yapının adil olamayacağı ve dünya nüfusunun dörtte birinin dışlandığı bir sistemin küresel güvenlik ve barışa hizmet edemeyeceği açık. Yeni bir küresel düzene ihtiyacımız var," diyerek, ekonomiden güvenliğe kadar tüm alanlarda adil ve kapsayıcı bir sistemin inşa edilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

"İlişkileri daha da güçlendireceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmaların yerine barışın, korkunun yerine güvenin, terörün yerine huzurun hâkim olduğu bir dünya için inançlı olmamız gerektiğini belirtti. "Daha adil bir dünya mümkündür," diyen Erdoğan, gerçek değişimin sadece kendi yaşadığımız adaletsizliklere itiraz etmekle sağlanamayacağını ifade etti. "Kendi hakkımızı savunurken başkalarının yaşadığı haksızlıkları da göz ardı etmemeliyiz," diyerek, Türkiye'nin bu anlayışla hareket ettiğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye olarak üzerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını ve bu sorumluluğu yerine getirmek için mücadele ettiklerini belirtti. Ayrıca, yeni ortaklıklar kurarak dış ilişkiler ve iş birliği ağlarını güçlendirme çabalarını sürdürdüklerini, 2019 yılında ilan ettikleri Yeniden Asya vizyonu kapsamında Asya ile ilişkilerin daha da güçlendirileceğini ifade etti.

"Malezya bölgedeki en öncü ülkelerden biri"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu açılımımızda Malezya'nın her zaman müstesna bir yeri oldu. Malezya ile ilişkilerimizi 2014 yılında stratejik ortaklık seviyesine 2022 yılında da kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine yükselttik. Halklarımız arasındaki köklü ve yakın ilişkilere yakışır şekilde iş birliğimizi somut adımlarla tahkim etmeye başladık. Bizim için Malezya 35 milyona yaklaşan nüfusu dinamik ekonomisi ve yetişmiş insan kaynağıyla bölgesindeki öncü ülkelerin en başında geliyor.

Münasebetlerimizi teknolojik iş birliği ve ortak üretim vizyonuyla özellikle bu tür bir yaklaşımla geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu vizyonumuzun meyvelerini toplama aşamasına geldik. TUSAŞ Malezya yüzden fazla Malezyalı genç mühendise çalışma imkanı sunan etkin bir tesis haline dönüştü. Savunma sanayi firmalarımızın iş birliği ile ikinci parti kıyı görev gemileri inşa edilmeye başlandı. ANKA İHA'lar konusunda önemli iş birliğimiz var. Ticaret hacminde ortaya koyduğumuz hedeflere uygun olarak 2024 yılında 5 milyar doları aştık." ifadelerini kullandı

"Filistin'e ikinci Nekbe'yi yaşatmaya kimsenin gücü yetmez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki duruma dair açıklamalarda bulundu. "İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük," diyen Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başta olmak üzere tüm platformlarda İsrail'in devlet terörüne dikkat çektiklerini ve Filistin'in sesi olduklarını vurguladı. Erdoğan, Gazze'ye gönderilen insani yardımlar ve İsrail ile ticaretin durdurulması gibi tepkilerin net olduğunu belirtti.

Erdoğan, Gazze'deki yıkımın boyutlarını anlatarak, 61 binden fazla masum insanın hayatını kaybettiğini, okullar, camiler, üniversiteler ve binaların yıkıldığını ifade etti. "Gazze'deki yıkımın mali faturasının 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu fatura İsrail ve Netanyahu hükümetine aittir," dedi. Ayrıca, "Asrın en vahşi soykırımı yaşandı, Gazze'deki 2 milyon insan barbarca bir soykırıma maruz kaldı," diyerek İsrail'in tavrını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze planını ciddiye almıyoruz, Filistin halkına ikinci bir Nekbe yaşatmaya kimsenin gücü yetmez," ifadelerini kullandı.

"Deprem bölgesinde 452 bin konut ve iş yerini teslim edeceğiz"

Erdoğan, "Burada şunu da dikkatinize getirmek isterim. Biz 6 Şubat 2023 depremlerinde gerçekten büyük bir yıkım yaşadık. 53 binden fazla canımızı kaybettik. 311 bini aşkın bina kullanılamaz hale geldi. Bu vahim tabloya rağmen depremin üzerinden 2 yıl bile geçmeden enkazı kaldırdık. İnşaatlara başladık ve şimdiye kadar 201 bin konutu teslim ettik. Bu yıl bitmeden 453 bin konut ve iş yerini teslim edeceğiz. Aynı inşa ve ihya başarısını Gazze'de de İslam dünyası olarak sergileyebiliriz." dedi