Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Gelecek yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Hiçbir şey üretmeden, program, proje geliştirmeden, milleti kendilerine mahkum etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmak boynumuzun borcudur.

- "(CHP) Kendilerini pazarlıklara öyle kaptırdılar ki Manisa Saruhanlı'da olduğu gibi aday listelerini seçim kurullarına zamanında veremediler.

- "Bırakın dünyada ve Türkiye'de ne olup bittiğini, kendi memleketleriyle bile ilgilenme gereği duymuyorlar. Böyle siyaset olmaz.

- 3-5 belediye alacağız diye siyasi bölücülere bu derece teslim olunmaz.

- Kadınlarımızın, gençlerimizin, çalışanlarımızın, emeklilerimizin beklentileri, hakları bu kifayetsiz muhterislerin insafına bırakılamaz.

- Ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hafiflemeye başladığını, önümüzdeki yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğimizi hep birlikte göreceğiz.