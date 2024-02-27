Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Gelecek yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğiz
AK Parti'nin Manisa'daki mitinginde konuşan Erdoğan, "Ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hafiflemeye başladığını, önümüzdeki yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğimizi hep birlikte göreceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Hiçbir şey üretmeden, program, proje geliştirmeden, milleti kendilerine mahkum etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmak boynumuzun borcudur.
- "(CHP) Kendilerini pazarlıklara öyle kaptırdılar ki Manisa Saruhanlı'da olduğu gibi aday listelerini seçim kurullarına zamanında veremediler.
- "Bırakın dünyada ve Türkiye'de ne olup bittiğini, kendi memleketleriyle bile ilgilenme gereği duymuyorlar. Böyle siyaset olmaz.
- 3-5 belediye alacağız diye siyasi bölücülere bu derece teslim olunmaz.
- Kadınlarımızın, gençlerimizin, çalışanlarımızın, emeklilerimizin beklentileri, hakları bu kifayetsiz muhterislerin insafına bırakılamaz.
- Ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hafiflemeye başladığını, önümüzdeki yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğimizi hep birlikte göreceğiz.