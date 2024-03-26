Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aksaray'da düzenlenen mitingine katıldı.

Burada yaptığı konuşmasında ekonomi mesajları veren Erdoğan, "Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yaptık. Yılbaşında emeklilerimizin ve çalışanlarımızın maaşlarını yüzde 50 oranında artırdık. Emeklilerimizin ikramiyelerinde de aynı şekilde yüzde 50 artışa gittik. Son olarak, banka promosyon ödemelerini 8 ilâ 12 bin lira arasına yükselttik. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Çünkü yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Allah'ın izniyle bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam edeceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Devletimizi, ordumuzu, ekonomimizi daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Sözde büyük devletlerin ve onların güdümündeki uluslararası kuruluşların kimseye hayrının dokunmadığına en acı örnekleriyle şahit oluyoruz." diye konuştu.