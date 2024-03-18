Erdoğan'dan ekonomi mesajları: Felaket tellallığı yapanlar, kısa vadeli vurgun amaçlıyor
Ankara'da katıldığı açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Milli gelirden istihdama, ihracattan kamu mali dengesine kadar tüm göstergeler hamdolsun doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor." dedi. Erdoğan, "Uyguladığımız ekonomi programı üzerinden şüpheler oluşturarak seçim sonrası için felaket tellallığı yapanlar, her zamanki gibi kısa vadeli vurgun amaçlıyor." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Biz, eser ve hizmet siyaseti diyerek gecemizi gündüzümüze katarken meydanı, tembel siyasetiyle gençlerimize kötü örnek olanlara bırakamayız.
- 31 Mart çok önemli. Ankara'da da İstanbul'da da İzmir'de de Allah'ın izniyle bunları 31 Mart'ta emekli edeceğiz.
- Milli gelirden istihdama, ihracattan kamu mali dengesine kadar tüm göstergeler hamdolsun doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor.
- Her bir vatandaşımızı hakkı olan güvenli, huzurlu, rahat hayat seviyesine kavuşturmak boynumuzun borcudur.
- Uyguladığımız ekonomi programı üzerinden şüpheler oluşturarak seçim sonrası için felaket tellallığı yapanlar, her zamanki gibi kısa vadeli vurgun amaçlıyor.
- En büyük sorunumuz olan enflasyonun, yılın ikinci yarısından itibaren geçeceği hızlı düşüşü beraberce izleyeceğiz.
- Ülkemizi, geçtiğimiz 21 yılda üç kattan fazla nasıl büyüttüysek önümüzdeki dönemde iki kat daha büyütmekte kararlıyız.