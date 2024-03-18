Erdoğan'dan ekonomi mesajları: Felaket tellallığı yapanlar, kısa vadeli vurgun amaçlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Biz, eser ve hizmet siyaseti diyerek gecemizi gündüzümüze katarken meydanı, tembel siyasetiyle gençlerimize kötü örnek olanlara bırakamayız.

- 31 Mart çok önemli. Ankara'da da İstanbul'da da İzmir'de de Allah'ın izniyle bunları 31 Mart'ta emekli edeceğiz.

- Milli gelirden istihdama, ihracattan kamu mali dengesine kadar tüm göstergeler hamdolsun doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor.

- Her bir vatandaşımızı hakkı olan güvenli, huzurlu, rahat hayat seviyesine kavuşturmak boynumuzun borcudur.

- Uyguladığımız ekonomi programı üzerinden şüpheler oluşturarak seçim sonrası için felaket tellallığı yapanlar, her zamanki gibi kısa vadeli vurgun amaçlıyor.

- En büyük sorunumuz olan enflasyonun, yılın ikinci yarısından itibaren geçeceği hızlı düşüşü beraberce izleyeceğiz.

- Ülkemizi, geçtiğimiz 21 yılda üç kattan fazla nasıl büyüttüysek önümüzdeki dönemde iki kat daha büyütmekte kararlıyız.