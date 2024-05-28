Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na Roma gezisi tepkisi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sayıştay'ın 162. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Sayıştay Başkanlığı'nda düzenlenen töreninde yaptığı açıklamalarından önemli satırbaşları:

* Yasal ve anayasal güvenceye sahip olmak gevşeme nedeni değil daha fazla hassasiyet gerektirir. Ülkeye hizmet yolunda rehavete yer yoktur. Görevini yapmamanın hiçbir bahanesi olamaz. devlet işleri samimiyet ve özveri ile icra edilmelidir. Devlet erklerimizin tamamı millete efendilik için değil hizmetkarlık yapmak için vardır. Milletin takdiri ile geldiğimiz görevlerde bu anlayışla hareket ettik. Amacımız milletimizin eşit şekilde kamu hizmetlerinden yararlanması oldu. Kamu hizmetlerinin kalitesini yükselttik. Hantal devlet yapısından çevik devlete geçilmesi için gayret gösterdik. Bürokratik vesayeti de ülkemiz için tehdit kaynağı gördük. Vatandaşa tepeden bakanlara, insanımıza hizmet yerine eziyet edenlere hukukun gereğini yapmaktan asla çekinmedik. Bugün de yüksek sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz.

* Son dönemde bazı kamu hizmetlerinde şikayetlerinin çoğaldığının farkındayız. Görevden kaçmanın, vatandaşa 'bugün git yarın gel' demenin mazereti olamaz. Halktan, sorunlardan kopuk eski alışkanlıkların tekrar baş göstermesine izin veremeyiz. Bu tür yollara tenezzül edenlerin gözünün yaşına bakmayız. Bu anlayış ile kendimizi sürekli hesaba çekiyor, sıkıntı varsa ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Sorunları çözmek, daha kaliteli kamu hizmeti için kurumların karar verme mekanizmaları pek çok alanda atılabilecek adımların hazırlığı içindeyiz.

* Cumhuriyetimizin ikinci asrına yelken açtık. Türkiye Yüzyılı parlak bir gelecek inşasını hedefliyor. Bu vizyon güçlü ve hesap verebilir siyasal sistem, güçlü ekonomik yapı anlamına geliyor. Çeşitli anayasa değişiklikleri ile kritik adımlar attık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, millet ile devlet arasındaki bağı tahkim etti. Siyasi belirsizlik ortadan kalktı. Yönetimde güven tesis edildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda millet kararını verdi. Türkiye'ye vakit kaybettirecek tartışmalarını koalisyon görüşmelerinin hiçbirini yaşamadı. Yıllarca belirsizlik nedeniyle ekonomide, güvenlikte bedel ödeyen ülkemiz bu açıdan bunun tarihi kazanım olduğunu gördü. Elbette sistemin işleyişinde pürüzler olabilir. Bunları gidermek siyaset kurumu uhdesindedir. Sistemi iyileştirecek her türlü adımı atmaya hazır olduğumuzu söyledik. Eski sisteme dönüş polemiğinin millete hayrı dokunmayacak.

Yeni anayasa çağrısı

* Yeni anayasa meselesi gelecek vizyonumuzun parçasıdır. Yeni sivil anayasa kilometre taşıdır. Türkiye'yi 1982 anayasasından kurtarmak bizim için milli bir görevdir. Evlatlarımıza çağdaş normlara uygun, demokratik hukuk devletini esas alan, siviller eliyle yapılmış yeni bir anayasa borcumuz var. Bu borcu ödemek için çalışmaya devam edeceğiz. Yapıcı tavrımızı son raddeye kadar sürdürmeye devam edeceğiz.

Hiçbir kurum savurganlık içinde olamaz

* Halka hizmet yolunda yönetim anlayışımız kadar denetim anlayışımızı da geliştirmeliyiz. Devlet geleneğimizde de teftiş her zaman önemsenmiştir. Sayıştay çok önemli roller üstleniyor. Kamuda tasarrufun ön plana çıktığı günlerde Sayıştay'ın denetimleri daha da önem kazanmıştır. Hiçbir kurum savurganlık içinde olamaz. Milletin oluşturduğu kıt kaynakların birilerinin reklam bütçesine dönüşmesini hoş karşılayamayız.

İmamoğlu'nun Roma seyahati

* Son dönemde eş, dost ve hısım atamalarıyla birlikte maalesef belediye imkanlarının kişisel amaçlar için kullanıldığını da üzülerek görüyoruz. Bir kısmı yakın zamanda medyaya da yansıyan bu hadiseler milletin kamu kurumlarına ve siyasetçilere olan güvenini de derinden sarsmaktadır. Kimse kusura bakmasın ama milletin cebinden basın mensuplarına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu konuda atanmış veya seçilmiş farketmeksizin tüm makam sahipleri daha dikkatli ve hassas davranmalı, kamu malına özen göstermelidir.

* Tasarruf paketini milletimiz ile paylaşmıştık. Türkiye başkaları gibi sınırsız petrolü, altını doğal gazı olan ülke değildir. Biz çalışarak ayakta kalan ülkeyiz. Sayıştay'ın konumunu daha da güçlendirdik. Kamu kaynağı kullanan her kurumu Sayıştay denetimi kapsamına aldık. Yüksek denetimin tüm unsurları ve metotlarına sahip oldu. Sayıştay'ı hak ettiği konuma biz getirdik.