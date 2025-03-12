  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Erdoğan'dan "bayram ikramiyesi' sorusuna tepki: Daha ne olacak? Beni dolduruşa getirmeye mi çalışıyorsun?
Takip Et

Erdoğan'dan "bayram ikramiyesi' sorusuna tepki: Daha ne olacak? Beni dolduruşa getirmeye mi çalışıyorsun?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emekli ikramiyesinde değişiklik olup olmayacağını sordu. Erdoğan, "Sen beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun? 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı, daha ne olacak?" cevabını verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Erdoğan'dan "bayram ikramiyesi' sorusuna tepki: Daha ne olacak? Beni dolduruşa getirmeye mi çalışıyorsun?
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, gazetecinin "Emekli ikramiyelerinin artırılması için bir düzenleme yapılır mı, beklenti var" sorusuna tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun? 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı, daha ne olacak?" cevabını verdi.

İkramiye ne zaman hesaplara yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi emeklilere bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağına dair sorulara, "Emekli ikramiyelerinde tutar netleşti. Güncellenmesi söz konusu değil. Ödemek için SGK olarak hazırız. 4 bin liralık ikramiye Meclis'ten geçer geçmez hesaplara aktarılmaya başlayacak" cevabını verdi.

 Bakan, ikramiyenin az olduğuna yönelik eleştirilere ise "Az olması sizin yorumunuz, güncelleme olmayacak. Bayram ikramiyeleri hayırlı olsun" sözleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da teklifin Meclis'e sunulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmralı heyeti randevu isterse veririmCumhurbaşkanı Erdoğan: İmralı heyeti randevu isterse veririmGündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel tehlikeli ve çirkin bir dile sarılıyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel tehlikeli ve çirkin bir dile sarılıyorGündem

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü
Ahmet Türk: Cumhurbaşkanı ile görüşüp fikirlerimizi aktarmak isteriz
Ahmet Türk: Cumhurbaşkanı ile görüşüp fikirlerimizi aktarmak isteriz
SON DAKİKA.... Motosiklet sürücüleri dikkat! Bakan Yerlikaya duyurdu: Kural ihlallerine ceza artıyor
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kural ihlallerine ceza artıyor
Ortaçağ dönemine ait mumyayı satmaya çalıştılar!
Ortaçağ dönemine ait mumyayı satmaya çalıştılar!
DMM'den "Sokak köpekleri araçla eziliyor" iddiasına açıklama
DMM'den "Sokak köpekleri araçla eziliyor" iddiasına açıklama
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, emniyete teslim oldu
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, emniyete teslim oldu