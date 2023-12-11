Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Ateşi düşmeye başladı, pozitif etkiler piyasada hissediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde, DSİ tarafından tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Şehirlerimiz içme suyu sıkıntısı yaşamasın diye ‘81 İl İçme Suyu Eylem Planı’ hazırladık. İllerimizin 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadarki içme suyu ihtiyaçlarını projelendirdik.

- Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur. Hele hele su kaynaklarımızı kirletmek, ihanete eş değer bir gaflet halidir.

- Buradan 85 milyonun her ferdini 'Bir damla da sen ol' parolasıyla yürüttüğümüz su verimliliği seferberliğimize destek olmaya çağırıyoruz.

- Madenimiz varsa ortaya çıkaracağız, petrolümüz varsa keşfedeceğiz, ne gerekiyorsa onu yapacağız.

- Türkiye'nin kaynaklarını Türk milletinin emrine verme gayretlerimizin, çevreci maskesi takan marjinaller tarafından engellenmesine müsaade etmeyeceğiz.

- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan ekim ayına ilişkin iş gücü istatistikleri doğru yolda olduğumuzun işaretidir.

- Enflasyonun ateşi düşmeye başladı, tedbirlerin pozitif etkileri piyasada hissediliyor. Önümüzdeki aylardan itibaren çok daha iyi oranlarla karşılaşacağız.

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