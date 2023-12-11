Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Ateşi düşmeye başladı, pozitif etkiler piyasada hissediliyor
DSİ tarafından tamamlanan tesislerin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan ekim ayına ilişkin iş gücü istatistikleri doğru yolda olduğumuzun işaretidir." dedi. Erdoğan, "Enflasyonun ateşi düşmeye başladı, tedbirlerin pozitif etkileri piyasada hissediliyor. Önümüzdeki aylardan itibaren çok daha iyi oranlarla karşılaşacağız." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde, DSİ tarafından tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Şehirlerimiz içme suyu sıkıntısı yaşamasın diye ‘81 İl İçme Suyu Eylem Planı’ hazırladık. İllerimizin 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadarki içme suyu ihtiyaçlarını projelendirdik.
- Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur. Hele hele su kaynaklarımızı kirletmek, ihanete eş değer bir gaflet halidir.
- Buradan 85 milyonun her ferdini 'Bir damla da sen ol' parolasıyla yürüttüğümüz su verimliliği seferberliğimize destek olmaya çağırıyoruz.
- Madenimiz varsa ortaya çıkaracağız, petrolümüz varsa keşfedeceğiz, ne gerekiyorsa onu yapacağız.
- Türkiye'nin kaynaklarını Türk milletinin emrine verme gayretlerimizin, çevreci maskesi takan marjinaller tarafından engellenmesine müsaade etmeyeceğiz.
- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan ekim ayına ilişkin iş gücü istatistikleri doğru yolda olduğumuzun işaretidir.
- Enflasyonun ateşi düşmeye başladı, tedbirlerin pozitif etkileri piyasada hissediliyor. Önümüzdeki aylardan itibaren çok daha iyi oranlarla karşılaşacağız.
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