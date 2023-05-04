Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Azala azala devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan, "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız." dedi.

Erdoğan, "Çarşıda pazarda yaşanan pahalılığı yine biz aşarız. Enflasyon geçtiğimiz ay itibarıyla yüzde 43'e indi. İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek." diye konuştu.

Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, "Çayı görse anlamaz, fındığı görse tanımaz ama bol bol yalanı söyler." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "CHP içindeki gerçekten Cumhuriyetçi, Gazi Mustafa Kemal'in istiklal anlayışına sahip insanlarımızın hassasiyetlerinin nasıl istismar edildiğini biliyoruz." dedi.