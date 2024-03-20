Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Çalışanlara ve emeklilere daha iyi yansıtma imkanı bulacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki Isparta mitinginde konuştu.

Erdoğan, "Biliyorsunuz geçtiğimiz yılın mayıs seçimlerini 6 Şubat depremlerinin acısı eşliğinde gerçekleştirmiştik. Milletimiz depremde sergilediği birliği, beraberliği, kardeşliği hamdolsun sandıkta da sürdürdü. Türkiye, son 10 yıldır terörden darbe girişimine, salgından bölgemizdeki çatışmalara kadar ardı arkası kesilmeyen nice sınamalara maruz kaldı. Asrın felaketi bu depremler, üzerimizdeki yükü daha da artırdı fakat şu anda geldiğimiz noktada yerel yönetim seçimlerine gidiyoruz. Bugün de hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olan sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz. Allah'ın izniyle bunların da üstesinden geleceğiz. Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın ikinci yarısından itibaren görmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı

Genel ekonomik göstergelerin gayet iyi, milli gelir, istihdam, üretim ve ihracatın tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu aktaran Erdoğan, "Enflasyon düştükçe ekonomideki bu olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız. Bunun dışındaki palavralara sakın ha kanmayın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsansız Hava Aracı teknolojisinde dünyanın ilk 3 ülkesinden biriyiz. Milli savaş uçağımız KAAN'la 5. nesil uçak yapabilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk." diye konuştu.

Erdoğan, "Gazze'deki katliamların üzüntüsüyle buruk bir ramazan yaşıyoruz. Türkiye olarak bilinen ve bilinmeyen yardımlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız." dedi.