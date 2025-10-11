Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Her kesiminin rahat bir nefes almasını temin edeceğiz

" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de “Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması” programında konuştu.

Erdoğan buradaki konuşmasında enflasyonun tek haneli rakamlara indirileceğini, böylece milletin her kesiminin rahat bir nefes almasının sağlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknoloji ve internetin sunduğu yeni imkanların önemli risk ve tehditleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekerek, "Gençlerimizi ve aile kurumunu hedef alan dijital saldırıların dozu günden güne artıyor. Bunların en başında da yasa dışı şans oyunları, sanal bahis ve kumar gibi yeni bağımlılık türleri geliyor. Yuvalar yıkan, yavrularımızı bizden koparan, ocaklara ateş düşüren, bu tehlikelerle mücadele yalnızca devletin değil hepimizin asli görevidir" dedi.

"Türkiye Yüzyılı hedeflerine her geçen gün daha da yaklaşıyoruz"



Rize Belediyesi’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Sivil Toplum Kuruluşları’nın temsilcileri ile akşam yemeğinde buluştu. Yemekten sonra bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine her geçen gün daha da yaklaştıklarını söyledi.

Erdoğan "Eğitimden ulaşıma, dış politikadan ticarete, ekonomiden teknolojiye, her alanda yaptığımız atılımlarla büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz. Artık kendisine güvenen sözünün ağırlığı olan savunma sanayi başlığı olmak üzere pek çok alanda dünyaya öncülük eden bir Türkiye gerçeği var. Bu tarihi ivmeyi artırarak sürdürmek başarı çıtamızı daha da yükseltmek mecburiyetindeyiz. Ekonomide uyguladığımız makro istikrar programının müspet neticelerini görmeye devam ediyoruz. Bölgemizde yaşanan çatışmalar küresel ekonomideki belirsizlik ortamı ve büyük ekonomiler arasında kızışan ticaret savaşları işimizi zorlaştırsa da hedeflerimize ulaşacağımızdan hiçbir şüphe duymuyoruz. " dedi.

"Enflasyonu tek haneye indireceğiz"

Erdoan, "Geçen ay açıkladığımız orta vadeli programla önümüzdeki üç yıla dair yol haritamızı iş dünyamızla ve milletimizle paylaştık. Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri seyahatlerimiz diğer konuların yanı sıra özellikle ekonomi, ticaret ve yatırım başlıklarında da oldukça verimlidir. Türkiye’ye yönelik yatırım iştahının halen yüksek olduğunu orada bizzat görme fırsatı bulduk. İnşallah bunların olumlu yansımalarını yakında müsaade edeceğiz. Koronavirüs salgınından beri tüm dünyada olduğu gibi bizimde başımıza artan enflasyonun önce kontrol altına alınmasını ardından da düşüş politikasına ve patikasına girmesini sağladık. Bunu kararlılıkla devam ettirerek tek haneli rakamlara indirecek böylece milletimizin her kesiminin rahat nefes almasını temin edeceğiz. Dezenflasyon sürecini kesintisiz sürdürürken yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımızı da inşallah güçlendireceğiz. İş dünyamızın hükümetimizden beklentilerini elbette çok iyi biliyoruz. Enflasyondaki iyileşmeye paralel olarak bu beklentileri de karşılayacak adımları peyderpey atacağız" diye konuştu.

"Ana muhalefetin yaptığı gibi laf cambazlığıyla, polemikle kavgayla bu işler yürütülmez; Ülke yönetmek çok ciddi bir iştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin son 23 yılda elde ettiği birçok kazanımın arkasında özel sektör kamu dayanışmasının çok büyük rolü olduğunu vurgulayarak, "Çalışkan vizyon sahibi siz iş insanlarımıza her alanda öncülük ederek sizlerin yolunu açtık engelleri ortadan kaldırdık sizlere destek olduk. Sizler de önünüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek Türk ekonomisine kan verdiniz, can verdiniz. Ağızlarını açtıklarında yandık bittik diyerek millete karamsarlık zerk eden felaket tellallarına değil bu ülkeye inandınız bu devlete güvendiniz. Aramızdaki işte bu dayanışma sayesinde Türkiye’ye nice başarıları birlikte yaşattık. Mesela 36 milyar dolardan aldığımız ihracatı 270 milyar dolar sınırına sizlerle birlikte getirdik. Mesela yıllık 13,2 milyon turist ağırlayan ülkemizi sadece 2025’in ilk altı ayında 26 milyon 390 bin ziyaretçi ağırlayan ülke olarak dünyada dördüncü sıraya sizlerle beraber yükselttik. Savunma sanayinde yüzde 80 olan dış bağımlılığımızı tersine çevirdik. Kendi gemi filomuz kırarak yeraltı kaynaklarımızı keşfe başladık. İnsansız hava araçlarında dünyada ilk üç ülkeden bir olduk. Benzer oranları diğer pek çok alanda görmek mümkündür. Bunun bozulmasına fırsat vermeyeceğiz. Bir olacağız birlikte olacağız ve hep beraber inşallah Türkiye olacağız. Türkiye’yi sadece ekonomide değil diğer başlıklarda da bütün hedefler ile inşallah buluşturacağız. Her zaman söylüyorum ana muhalefetin yaptığı gibi laf cambazlığıyla, polemikle kavgayla bu işler yürütülmez. Ülke yönetmek çok ciddi bir iştir. Ciddiyetle yerine getirilmesi gereken ağır bir sorumluluktur. Biz bu sorumluluğu tam 23 yıldır aziz milletimizin de desteği ve duasıyla hakkıyla taşıyoruz. Hem ekonomide hem diplomaside hem de diğer alanlarda meselenin lafını değil icraatını yapıyoruz. Dün ne söylediysek arkasında durduk bugünde ne söylüyorsak yarın dimdik arkasında duracağız. Şimdiye kadar ne iş dünyamıza ne de aziz milletimize hayal kırıklığı yaşatmadık. İnşallah bundan sonra da yaşatmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Zararlı alışkanlıkların pençesine düşmüş insanlarımızı bu cendereden kurtarmak için gönüllü teşekküllerimizin daha etkin roller üstlenmeli"



Konuşmasında dünyanın hızla değiştiğini ve evrensel değerlerin aşındığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan "Teknoloji ve internetin sunduğu yeni imkanlar önemli risk ve tehditleri de beraberinde getiriyor. Özellikle gençlerimizin yeni nesil tehditlere daha fazla maruz kaldığını görüyoruz. Gençlerimizi ve aile kurumunu hedef alan dijital saldırıların dozu günden güne artıyor. Bunların en başında da yasa dışı şans oyunları, sanal bahis ve kumar gibi yeni bağımlılık türleri geliyor. Sosyal medya ve dijital platformlarda bilinçli bir şekilde dolaşıma sokulan zararlı içerikler çok küçük yaşlardan itibaren evlatlarımıza sirayet ediyor. Yuvalar yıkan, yavrularımızı bizden koparan, ocaklara ateş düşüren, bu tehlikelerle mücadele yalnızca devletin değil hepimizin asli görevidir. Güçlü birey, güçlü aile ve güçlü toplum oluşan sağlıklı nesillerin yetişmesi için bizlere ne düşüyorsa kolektif olarak yapmak zorundayız. ‘2025’i Aile yılı’ ilan ederek bu yöndeki çalışmalarımıza destek ve teşvik paketlerimizle birlikte yeni bir momentum kazandırdık. 81 ilimizin tamamında uyguladığımız aile ve gençlik fonumuz binlerce genç çiftimizin istifade ettiği önemli bir kaynak haline geldi ama bunlar yeterli değil. Sivil toplum kuruluşlarımızın iş dünyamızın da yük alması sorumluluk alması elini taşın altına koyması gerekiyor. Başarılarıyla daima iftar ettiğimiz gönüllü kuruluşlarımıza hem aile hem de gençlik çalışmaları kapsamında çok önemli işler düşüyor. Başta sanal kumar ve bahis olmak üzere zararlı alışkanlıkların pençesine düşmüş insanlarımızı bu cendereden kurtarmak için gönüllü teşekküllerimizin daha etkin roller üstlenmesini bekliyoruz. Derneklerimizin, vakıflarımızın, yardım kuruluşlarımızın da aynı şekilde çok daha fazla sayıda insanımıza özellikle de gençlerimize ulaşması ailelerimizin sorunlarıyla yakinen ilgilenmesi mühimdir. Diğer türlü özellikle altın delik kova misali bütün emeklerimizin boşa akıp gitmesine engel olamayız. Her birinize çalışmalarınızda rabbimden üstün başarılar niyaz ediyorum" dedi.

Erdoğan, konuşmasının son bölümünde bu akşam A Milli Takım’ın Bulgaristan’a karşı oynayacağı Dünya Kupası eleme maçı öncesinde üstün başarılar dileyerek "Bizim çocuklardan milletçe hepimizi sevindirecek güzel bir skor bekliyoruz" ifadelerini kullandı.