Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla ilgili, "Yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak, önümüzdeki şubattan itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir." dedi. Asgari ücret konusundaysa, "Gereken fedakarlıkları yaparak çalışanların hak ve refahlarını ne kadar korursak ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli ulaşabiliriz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Kurulu'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Kobani bitti... İdlib'de, Kobani'de bütün buralarda gereken tedbirlerimiz neyse her an alıyoruz, aldık ve bundan sonra da alacağız.
- Suni krizlere sürüklenmeye çalışılan bir Türkiye, bırakınız diz çökmeyi, tam tersine yeni bir şahlanış içine girmiştir ve bu şahlanış devam edecektir.
- (Enflasyon) Yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak, önümüzdeki şubattan itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir.
- Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımız hadlerini bilecek. Bekamızla ilgili tehdit gördüğümüzde kimsenin beklemediği zaferler elde etme kabiliyetine sahibiz.
- (Asgari ücret) Gereken fedakarlıkları yaparak çalışanların hak ve refahlarını ne kadar korursak ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli ulaşabiliriz.