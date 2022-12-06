Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Kobani bitti... İdlib'de, Kobani'de bütün buralarda gereken tedbirlerimiz neyse her an alıyoruz, aldık ve bundan sonra da alacağız.

- Suni krizlere sürüklenmeye çalışılan bir Türkiye, bırakınız diz çökmeyi, tam tersine yeni bir şahlanış içine girmiştir ve bu şahlanış devam edecektir.

- (Enflasyon) Yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak, önümüzdeki şubattan itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir.

- Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımız hadlerini bilecek. Bekamızla ilgili tehdit gördüğümüzde kimsenin beklemediği zaferler elde etme kabiliyetine sahibiz.

- (Asgari ücret) Gereken fedakarlıkları yaparak çalışanların hak ve refahlarını ne kadar korursak ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli ulaşabiliriz.