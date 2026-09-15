Erdoğan'dan engelli gence anlamlı jest: Otobüsü durdurup yanına gitti

Erdoğan'ın bu jestine teşekkür eden engelli genç Emre Vural'a Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otobüsten görüp de aşağı inmesem Allah'a bunun hesabını nasıl veririm" sözleriyle karşılık verdi.

Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışının ardından gençlik buluşması için Büyükşehir Belediyesi PETEK Gençlik Merkezi'ne hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atakum ilçesindeki Nişantaşı Kavşağı'nda daha önce de tanıdığı engelli Emre Vural'ı ve annesini gördü. Erdoğan, Vural'ı görünce şoföre otobüsü durdurması talimatını verdi. Ardından otobüsten inerek engelli gencin yanına giden Erdoğan, bir süre onlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı'nın bu jesti, çevredekilere duygusal anlar yaşattı.

"Bu ülkenin Cumhurbaşkanı engelli bir vatandaşı görüp otobüsü durdurup aşağı indi"

Gençlik buluşmasına katılan Emre Vural, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yaptığı konuşmada, "Samsun'a hoş geldiniz. Samsun ve Türkiye sizinle güzel. Sevgili gençler, az önce Nişantaşı Kavşağı'nda annemle birlikte giderken, bu ülkenin Cumhurbaşkanı engelli bir vatandaşı görüp otobüsü durdurup aşağı inip 'Bir isteğin var mı?' diye soran bir lidere sahibiz. Buradan gençlere sesleniyorum; bu liderin arkasından yürüyün, omuzundan yük alın ve bu lidere sabah akşam dua edin. Ben öyle yapıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

"Otobüsten görüp de aşağı inmesem Allah'a bunun hesabını nasıl veririm"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Vural'ın sözlerinin ardından, "Emre de Samsun'un medarıiftiharı. Samsun da seninle güzel Emre. Otobüsten görüp de aşağı inmesem Allah'a bunun hesabını nasıl veririm. Seni ben ilk defa bu seyahatte tanımadım. Yıllardır Samsun'a her gelişimde seni görüyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı