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Erdoğan'dan engelli öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama

Erdoğan, 25 Nisan’daki engelli öğretmen atamalarıyla ilgili, "Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik." dedi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ataması yapılan 3 bin 500 engelli öğretmenin arasına giremeyen bütün adayların atamasının yapıldığını duyurdu.

Erdoğan, "25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik." açıklaması yaptı.

 

 

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