Erdoğan'dan Ercan Havalimanı mesajı: Uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de Ercan Havalimanı yeni terminal binası açılış törenine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Kıbrıs Türkü’nün Ada’daki varlığının baki olduğunu dosta düşmana haykırdığımız Barış Harekatı’nın 49’uncu yıl dönümünü bu vesileyle yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sivil hava trafiğine 3 Şubat 1975'te açılan Ercan Havalimanı’nın daha önce 20 bin metrekarelik terminal binası, 34 bin metrekarelik otopark alanı ve 2 bin 755 metre uzunluğunda ana piste sahip olduğunu belirten Erdoğan, 2016'da başlanan inşa faaliyetleriyle havalimanının geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapma kapasitesine kavuşturulduğunu bildirdi.

Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Toplam 7 milyon 800 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Ercan Havalimanı, 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metre uzunluğunda yeni pisti sayesinde her model yolcu uçağının kullanımına uygun hale getirilmiştir. Yeni terminal, eskisine kıyasla 6 kat büyütülmüştür. Bu şekilde 10 milyon yolcuya kadar hizmet verebilecek duruma gelmiştir.

Daha modern ve kapasiteli terminal binası, turizme doğrudan katkısının yanı sıra, daha fazla yatırım, daha fazla gelir, daha fazla istihdam demektir. Bugün itibarıyla Ercan Havalimanı, Kıbrıs Adası’nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumundadır.

Bu eser, Doğu Akdeniz’de bir istikrar havzası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır."

Uluslararası toplumun haksız ve hukuk dışı uygulamaları nedeniyle Ercan Havalimanı ile yalnızca Türkiye’ye doğrudan uçuşlar gerçekleştirildiğini söyleyen Erdoğan, "Kıbrıs Türkleri, Ercan Tavsiyeli Hava Sahası içinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü standartlarında hava trafik hizmeti sağlıyor. Havalimanında gelişmiş teknoloji ve Türk misafirperverliğiyle yerli ve yabancı yolculara hizmet sunulmaktadır. Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir." dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Bu vesileyle uluslararası toplumu, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin uğradığı izolasyonu haklı görecek veya gösterecek hiçbir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı bulunmadığını teslim eden dönemin Genel Sekreteri Kofi Annan’ın da çağrısına kulak vererek, hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi bu kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum. 'Kıbrıs Adası’nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil, eşit iki devletin yan yana birlikte yaşama idealini destekleyin' çağrımı yineliyorum."

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı tebrik eden Erdoğan, "Havalimanımıza adını veren Şehit Binbaşımız Fehmi Ercan başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." dedi.