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Erdoğan'dan eski bakan Mustafa Demir için taziye mesajı: Büyük üzüntü duydum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Demir için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, “Kıymetli yol ve dava arkadaşım Mustafa Demir’in vefatından derin üzüntü duydum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Erdoğan'dan eski bakan Mustafa Demir için taziye mesajı: Büyük üzüntü duydum
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Bir süredir kanser tedavisi gören eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, hayatını kaybetti. Demir'in vefat haberini, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan duyurdu.

Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Mustafa Demir için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da bir başsağlığı mesajı geldi. X hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı “Değerli yol ve dava arkadaşım Mustafa Demir’in vefatından büyük üzüntü duydum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"60’ıncı Hükûmetimizde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini üstlenen, 22, 23 ve 24’üncü dönem Samsun Milletvekilimiz, önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak milletimize önemli hizmetlerde bulunan değerli yol ve dava arkadaşım Mustafa Demir’in vefatından büyük üzüntü duydum.

Merhum Mustafa Demir’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, AK Parti teşkilatımıza ve Samsunlu vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin."

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