Erdoğan'dan esnaf ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'te esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla çay içip, sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla çay içip, sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama teşhisiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Kemal Coşkun için Fatih Camisi'nde düzenlenen törene katıldı.
Erdoğan, törenin ardından cami çevresinde bulunan vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Bu sırada Cumhurbaşkanlığı ekiplerince çocuklara oyuncak dağıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.