Erdoğan'dan Etiyopya Başbakanı Ahmed'e Togg hediyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e Togg hediye etti.
Resmi temaslar için Addis Ababa'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal Saray'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmedile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Ahmed'e "Pamukkale beyazı" renkte Togg armağan etti.
Ulusal Saray avlusunda Togg'u bir süre kullanan Ahmed'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.