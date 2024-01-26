Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'F-16' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-16 alımları ile ilgili ABD'yi işaret ederek "Oradan gelecek netice, bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini, tamir, bakımla ilgili sürecin başlamasını sağlayacaktır." dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

İsrail’e soykırım davası

“Takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'ndan gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum."

Yerel seçimler

“Eskişehir'i, İzmir'i önemsiyoruz. Burada yapacağımız toplantılarla da Cumhur İttifakı'nın nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz."

İBB Başkan Adayı Kurum'un projeleri

“İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız."